Воронеж, 19 декабря, 2024, 06:08 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью ранним утром 19 декабря российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолётного типа», — уточнил Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря Белгородскую область атаковали украинские дроны. От сброшенных взрывных устройств повреждения получили два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Беспилотник атаковал ночью 19 декабря город Новошахтинск в Ростовской области. В результате произошло возгорание на заводе нефтепродуктов. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы.

Семь украинских беспилотников были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.