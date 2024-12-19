В Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько беспилотников
Губернатор Гусев сообщил об уничтожении нескольких БПЛА над Воронежской областью
Воронеж, 19 декабря, 2024, 06:08 — ИА Регнум. В небе над Воронежской областью ранним утром 19 декабря российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА самолётного типа», — уточнил Гусев в Telegram-канале.
Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Опасность атаки беспилотников сохраняется, предупредил губернатор.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 декабря Белгородскую область атаковали украинские дроны. От сброшенных взрывных устройств повреждения получили два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.
Беспилотник атаковал ночью 19 декабря город Новошахтинск в Ростовской области. В результате произошло возгорание на заводе нефтепродуктов. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы.
Семь украинских беспилотников были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.