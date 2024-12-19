Белгород, 19 декабря, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали в ночь на 19 декабря Белгородскую область. От сброшенных взрывных устройств повреждения получили два дома, шесть автомобилей и кровля одного из корпусов сельхозпредприятия. О налёте ВСУ сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Беспилотники продолжают атаки по нашей территории. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Гладков пояснил, что в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в частном доме выбиты окна и повреждён забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. Также повреждены 5 легковых автомобилей.

В хуторе Бабка Валуйского округа дрон повредил легковой автомобиль.

В посёлке Пятницкое Волоконовского района в результате детонации беспилотника повреждена кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотник атаковал ночью 19 декабря город Новошахтинск в Ростовской области. В результате произошло возгорание на заводе нефтепродуктов.

Семь украинских беспилотников были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.

Министерство обороны РФ представило на интерактивном слайде информацию о регионах страны, которые могут быть поражены, в частности, американскими ракетами ATACMS. Карту с зонами досягаемости подготовили для наглядности иностранным военным атташе на брифинге начальника Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова.