Новошахтинск, Ростовская область, 19 декабря, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Беспилотник атаковал ночью 19 декабря город Новошахтинск в Ростовской области. В результате произошло возгорание на заводе нефтепродуктов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«Аварийно-спасательные подразделения выехали на место», — добавил он в Telegram-канале.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Ростовской области около полуночи 18 декабря подразделения противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников ВСУ. Шесть дронов сбили в небе над Таганрогом, ещё один БПЛА был поражён в Батайске. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Семь украинских беспилотников были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.