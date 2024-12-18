Брянск, 18 декабря, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Ещё семь беспилотников ВСУ были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.

Иван Шилов ИА Регнум

Все БПЛА были самолётного типа. Средствами ПВО семь вражеских беспилотников были сбиты. Пострадавших и разрушений нет, уточнил в Telegram-канале Богомаз.

Оперативные службы работают на месте падения обломков.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 17 декабря взрыв прогремел в Киеве. После этого начались перебои с электричеством и водоснабжением.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 декабря четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

Ночью 17 декабря силами российских военных был сбит украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.