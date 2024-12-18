Москва, 18 декабря, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин очень тщательно готовится к предстоящей прямой линии с гражданами и обновляет базу знаний по отраслям экономики. Об этом заявил журналистам 18 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00 мск. Глава государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ответит на вопросы граждан. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией.

«Проведение таких мероприятий для него каждый раз очень ответственная задача. И президент каждый раз очень скрупулезно готовится», — сказал Песков.

Он также отметил, что к мероприятию ведут подготовку ведомства, министерства и правительство РФ в целом. Представитель Кремля уточнил, что Путин запрашивает у профильных структур всю необходимую информацию. По словам Пескова, речь идёт об очень трудоёмком процессе.

Как сообщало ИА Регнум, сбор вопросов к прямой линии с Путиным начался в ночь на 8 декабря. Вопросы президенту можно направить, сделав телефонный звонок или отправив SMS либо оставив соответствующее сообщение в социальных сетях или на сайте.

Ранее Песков проинформировал, что обращения, поступающие для прямой линии, позволили выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем входят развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Граждане также присылают много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

Кроме того, по информации Пескова, на повестке дня прямой линии будут темы, связанные с экономикой, специальной военной операцией и потребностями фронта. 14 декабря Путин, после изучения вопросов к прямой линии, подчеркнул, что «проблем — вагон и маленькая тележка».