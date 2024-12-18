Будапешт, 18 декабря, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддастся на провокации после того, как глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от идеи Будапешта о рождественском перемирии. Об этом он сообщил 18 декабря на своей странице в социальной сети X.

Владислав Ногай/ТАСС Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Ранее украинский политик попытался унизить венгерского лидера и пообещал не допустить его участия в мирных переговорах в случае, если диалог состоится. По словам главы киевского режима, у премьер-министра Венгрии нет аргументов для воздействия на стороны.

В свою очередь, Орбан призвал украинского политика принять решение по выдвинутой инициативе.

«Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — обратился он к главе киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Орбан рассказал, что предложил Зеленскому установить режим прекращения огня на Рождество и провести обмен военнопленными с Россией. Премьер-министр Венгрии уточнил, что украинский политик отверг эту идею.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто уточнял, что Орбан запрашивал у Украины телефонный разговор с главой киевского режима для обсуждения перемирия Украины с Россией на Рождество, но получил отказ. Руководитель ведомства назвал такое решение украинской стороны «абсолютно беспрецедентным» в дипломатии жестом.

16 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал, что президент РФ Владимир Путин поддержал усилия правительства Венгрии, в том числе и по обмену пленными, однако киевский режим отклонил предложения. 17 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».