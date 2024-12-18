Москва, 18 декабря, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Досягаемость ракетных систем ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG западного производства охватывает Донецкую и Луганскую Народные Республики, Херсонскую и Запорожскую области, Республику Крым, а также регионы Центрального федерального округа. Соответствующую карту показало 18 декабря Минобороны РФ во время брифинга главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Кадр видео Зоны досягаемости ATACMS

Отмечается, что дальность западных ракет составляет 300 км, что создаёт угрозу также для Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей, а также частично затрагивает Тамбовскую, Смоленскую, Калужскую и Волгоградскую области и часть Краснодарского края.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат Tekever AR3 с дальностью в 1 тыс. км может долететь до нескольких регионов Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Анна Рыжкова ИА Регнум Радиус действия поставляемого Украине западного оружия

Как ранее передавало ИА Регнум, глава российского Генштаба также заявил, что плановая деятельность по укреплению обороноспособности страны продолжается, в том числе и в сфере стратегических ядерных сил. В связи с этим уже начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев ТУ-160М.

Валерий Герасимов в тот же день заявил, что вовлечённость западных стран в противостояние с Россией в украинском конфликте провоцирует глобальные риски. Он отметил, что более 30 стран направили Украине финансовую помощь на сумму $350 млрд, из них на военные нужды около $170 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные элиты прекратить поставки оружия ВСУ и позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима.

Также президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.