Москва, 18 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вовлечённость западных стран в противостояние с Россией в украинском конфликте провоцирует глобальные риски. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов в ходе брифинга.

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«Вовлечённость стран коллективного Запада в противостояние с Россией на украинском направлении создаёт глобальные риски», — сказал он.

Герасимов уточнил, что украинский кризис остаётся ключевым фактором, формирующим военно-политический ландшафт как регионального, так и глобального уровня.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге глава Генштаба также сообщил, что бойцы ВС РФ выполнили все задачи, которые поставило перед ними командование в 2024 году. Он отметил, что в войсках обновляются вооружение и техника, повышается уровень подготовки руководящего состава и подразделений.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.