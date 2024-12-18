Москва, 18 декабря, 2024, 13:33 — ИА Регнум. В 2024 году начались поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев ТУ-160М. Об этом 18 декабря заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Дмитрий Азаров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава российского Генштаба заявил, что плановая деятельность по укреплению обороноспособности страны продолжается, в том числе и в сфере стратегических ядерных сил (СЯС).

«В авиационные СЯС в текущем году начаты поставки первых модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160м», — заявил он.

Герасимов также отметил, что модернизация находящихся в боевом составе самолётов Ту-160 и Ту-95МС продолжается. Это стало возможным благодаря более мощным двигателям, новому бортовому оборудованию и расширению номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, добавил он.

Ту-160М является модернизированной версией созданного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Самолёт может развивать скорость до 2000 км/ч.

Отмечается также, что в наземной группировке СЯС уже завершили перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы, а плановое переоснащение стационарной группировки на ракетный комплекс «Ярс» находится в процессе.

Кроме того, в морских стратегических ядерных силах завершаются испытания нового ракетного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Пожарский». Кроме того, в стадии строительства находятся ещё два атомных подводных крейсера «Борей-А», которые до 2028 года будут включены в боевой состав российского флота, говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля президент РФ Владимир Путин совершил полёт на бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент в ходе этого полёта провёл в воздухе 30 минут. Позднее глава государства поделился впечатлениями от полёта. Путин назвал их хорошими, а ракетоносец — отличной и надёжной техникой.

Глава государства также заявил, что модернизированный Ту-160М можно принимать в состав вооружённых сил. Он также согласился с тем, что это техника нового поколения.

16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году в войска поступят четыре ракетоносца Ту-160М. Вместе с ними будут переданы стратегическая атомная подводная лодка «Князь Пожарский» и новые образцы экипировки повышенной прочности для солдат.