Москва, 18 декабря, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Более 30 стран направили Украине финансовую помощь на сумму 350 млрд долларов, из них на военные нужды — около 170 млрд долларов, сообщил 18 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила около $350 млрд, из них только на военные нужды около $170 млрд», — сказал он на брифинге для военных атташе иностранных государств.

Как отметил Герасимов, особо активно Киеву помогают США, Германия, Великобритания, Дания и Франция. Также, по его словам, страны НАТО уже обучили по собственным стандартам 165 тыс. украинских военных.

Начальник Генштаба добавил, что вовлечённость западных стран в противостояние с Россией в украинском конфликте провоцирует глобальные риски. По его словам, украинский кризис остаётся ключевым фактором, формирующим военно-политический ландшафт как регионального, так и глобального уровня.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов. Эти 30 млрд евро передадут Киеву в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставил Украине с начала проведения спецоперации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 12 декабря назвала новый пакет американской военной помощи Украине в 175 млн долларов настоящей преступной схемой по выводу денег. Дипломат уточнила, что фактически США признали, что Украина для них не более чем способ набить карманы.