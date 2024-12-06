Москва, 7 декабря, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные элиты позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима. Дипломат настоятельно рекомендовала прекратить поставки оружия ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который заявил, что необходимо «обеспечить победу Украины», поскольку Россия «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН».

«Что касается «победы Украины», то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом «спасение», для чего необходимо прекратить поставки вооружений и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев. В ином случае от Украины и её граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — написала Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат продолжила комментарий риторическим вопросом к правительству Норвегии: где находился Хельсинский заключительный акт, когда США и другие страны НАТО бомбили Югославию и руководили госпереворотом на Украине в 2014 году?

При этом Захарова предложила три характерных ответа: забыли, не знаем, там же, где и Устав ООН — в забвении.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые западные политики привыкли мыслить лозунгами и не задумываются о реальности, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя призывы главы МИД Норвегии в адрес мирового сообщества обеспечить победу Украины в конфликте.

Пушков поинтересовался у норвежского министра, каким образом Киев должен одержать победу в конфликте, если соотношение сил явно не в пользу Украины.

Эспен Барт Эйде на заседании ОБСЕ 5 декабря на Мальте призвал западные страны обеспечить победу Киева в вооружённом противостоянии.

На Западе всё больше осознают, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем. Как заявил американский профессор Джон Миршаймер, ей нечего противопоставить постоянным успехам России на фронте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 декабря отметил, что на Западе уже почти не слышно заявлений о том, что там верят в непременную победу киевского режима.