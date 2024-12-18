Афины , 18 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. В Греции назвали позором и призывом к третьей мировой войне антироссийскую резолюцию, принятую Европарламентом (ЕП). Об этом заявил вице-спикер парламента страны Василиос Вилиардос 18 декабря на заседании законодательного органа.

TERESA SUAREZ/EPA/ТАСС

Европейская резолюция призывает увеличить поставки дальнобойных ракет и боевых самолётов Украине, а также расширить санкции против России. По словам вице-спикера, документ ведёт к эскалации международной напряжённости.

«28 ноября Европейский парламент принял резолюцию со спорным названием «Укрепление непоколебимой поддержки Евросоюзом Украины в борьбе с агрессивной войной России» и так далее. Эта резолюция была принята большинством консерваторов, социалистов, либералов и зелёных, и то, что в ней содержится, вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя», — заявил депутат.

По его словам, Европарламент своей новой резолюцией «фактически объявил России тотальную войну».

«Она выглядит почти как призыв к третьей мировой войне», — добавил Вилиардос.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие возможен. Об этом говорят решения, принятые ранее на саммите НАТО, и доктринальные документы военного блока, сообщил он.

Также президент России Владимир Путин отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Он подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.

7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Путин также указал на то, что в политике США и их союзников всё чаще проявляется принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас». По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасна.