Москва, 16 декабря, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Противостояние России и коллективного Запада продолжает нарастать, заявил в понедельник, 16 декабря, министр обороны Андрей Белоусов.

Michael Probst/AP/TASS

Деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности ВС РФ к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие, сказал министр на коллегии Минобороны.

«Обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие», — назвал Белоусов одну из задач ведомства.

О том, что такой конфликт возможен в ближайшие десять лет, говорят решения, принятые ранее на саммите НАТО, и доктринальные документы военного блока, заявил Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.

Путин также сообщил, что в ближайшее время в России начнётся серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник». Это оружие уже было испытано в ноябре, была применена баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом исполнении, напомнил президент.