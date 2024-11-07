Путин назвал опасным принцип США «не доставайся же никому»
Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В политике США и их союзников всё чаще заметен принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас», заявил президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай».
По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасная.
«И у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: «Как аукнется, так и откликнется», — сказал глава государства.
По словам российского лидера, некоторые западные элиты готовы пойти на всё, чтобы новая международная система, отвечающая интересам мирового большинства, не появилась. При этом Путин отметил, что российская сторона не считает западную цивилизацию врагом и не ставит вопрос «мы или они».