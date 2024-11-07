Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. В политике США и их союзников всё чаще заметен принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас», заявил президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасная.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Как аукнется, так и откликнется». О политике США и их союзников

«И у нас, и во многих странах мира есть такая поговорка: «Как аукнется, так и откликнется», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, некоторые западные элиты готовы пойти на всё, чтобы новая международная система, отвечающая интересам мирового большинства, не появилась. При этом Путин отметил, что российская сторона не считает западную цивилизацию врагом и не ставит вопрос «мы или они».