Москва, 16 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. США и весь коллективный Запад своими действиями толкают Россию к красной черте, на что она не может не отвечать. Об этом заявил президент Владимир Путин 16 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Кадр из видео

По его словам, эти страны используют мифическую российскую угрозу как предлог, чтобы запугивать своё население. Утверждается, что Россия якобы собирается на кого-то нападать.

«Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население — тогда ещё, в давние времена, советской — сейчас уже российской угрозой», — сказал Путин.

При этом страны НАТО наращивают военные расходы, формируют ударные группировки вблизи российских границ, заключают новые военно-политические союзы, добавил он.

США, которые для себя не приемлют никаких правил, ведут гибридную войну против России и других неугодных стран. При этом они считают себя представителями бога на земле, хотя сами в него не верят, отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Путин указал на то, что в политике США и их союзников всё чаще проявляется принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас». По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасна.