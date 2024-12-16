Москва, 16 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Устремления членов Североатлантического альянса (НАТО) уже давно вышли за пределы их исторической зоны ответственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«Устремления НАТО уже давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал российский лидер.

По словам президента, из-за формирования, с подачи США, новых военно-политических союзов подрывается сложившаяся десятилетиями архитектура безопасности. Также глава государства отметил, что альянс наращивает военные расходы.

"Между тем, сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса", - добавил Путин.

Российский президент уточнил, что численность группировки американских войск у российских границ уже превысила 100 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.

На этом же заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил, что в ближайшие десять лет возможен военный конфликт между Россией и НАТО. О том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые ранее на саммите альянса, и доктринальные документы военного блока, заявил Белоусов.

7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Путин указал на то, что в политике США и их союзников всё чаще проявляется принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас». По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасна.