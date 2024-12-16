Путин заявил о выходе устремлений НАТО за историческую зону ответственности
Москва, 16 декабря, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Устремления членов Североатлантического альянса (НАТО) уже давно вышли за пределы их исторической зоны ответственности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ.
«Устремления НАТО уже давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Помимо так называемого восточного фланга, альянс наращивает присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - сказал российский лидер.
По словам президента, из-за формирования, с подачи США, новых военно-политических союзов подрывается сложившаяся десятилетиями архитектура безопасности. Также глава государства отметил, что альянс наращивает военные расходы.
"Между тем, сами страны НАТО увеличивают военные расходы. Вблизи российских границ формируются и сколачиваются ударные группировки войск альянса", - добавил Путин.
Российский президент уточнил, что численность группировки американских войск у российских границ уже превысила 100 тыс. человек.
Как передавало ИА Регнум, Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.
На этом же заседании министр обороны РФ Андрей Белоусов предупредил, что в ближайшие десять лет возможен военный конфликт между Россией и НАТО. О том, что такой конфликт возможен, говорят решения, принятые ранее на саммите альянса, и доктринальные документы военного блока, заявил Белоусов.
7 ноября в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе «Валдай» Путин указал на то, что в политике США и их союзников всё чаще проявляется принцип «не доставайся же никому» и «если не с нами, то против нас». По словам российского лидера, такая позиция Запада очень опасна.