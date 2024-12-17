Нью-Йорк, США, 17 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Постоянное представительство РФ при ООН на заседании Совета безопасности организации поднимет вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщил 17 декабря первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

«Поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянии на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса», — написал дипломат в своём Telegram-канале.

Он отметил, что всё мировое сообщество должно осудить нападение на генерала. Полянский также подчеркнул, что тех, кто причастен к теракту, необходимо привлечь к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, который прогремел рано утром 17 декабря у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьями 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заказчики теракта против Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Он уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины.

Медведев также призвал найти и уничтожить заказчиков убийства генерала. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что Игорь Кириллов знал о том, что на него ведётся охота. Глава региона также добавил, что не сомневается, что преследование было связано с тем, что под руководством генерала удалось вскрыть информацию о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины.