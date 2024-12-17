Москва, 17 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате теракта в Москве, был настоящим патриотом России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в телеграмме со словами соболезнования, направленной 17 декабря родным и близким Кириллова.

Совет Федерации РФ/РИА Новости Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов

«Погибший из-за теракта Кириллов был настоящим патриотом России», — подчеркнул Медведев в тексте, который привели в секретариате зампреда Совбеза.

По его словам, за преступлением стоит киевский режим, переживающий агонию. В Киеве всеми силами пытаются оправдаться перед западными хозяевами за провалы на фронте.

Военно-политическое руководство Украины осознаёт неизбежность разгрома, поэтому наносит «трусливые и подлые удары в мирных городах». За такие действия киевский режим ждёт неминуемое возмездие, добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, генерал Кириллов, который с 2017 года руководил войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, погиб утром 17 декабря в результате взрыва возле жилого комплекса «Среда» на Рязанском проспекте. Смертельные ранения получил и его водитель, оба скончались на месте до приезда скорой.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, теракте, незаконном обороте оружия и боеприпасов. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кириллов внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. В частности, он с фактами на руках разоблачал провокации НАТО с химическим оружием в Сирии, манипуляции Великобритании с запрещёнными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, а также смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине.