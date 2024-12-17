Москва, 17 декабря, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве, внёс огромный вклад в работу по разоблачению преступлений англосаксов. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Владимир Федоренко/РИА Новости Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шёл с открытым забралом. За Родину, за правду», ― написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что генерал много лет системно, с фактами на руках разоблачал провокации НАТО с химическим оружием в Сирии, манипуляции Великобритании с запрещёнными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносную деятельность американских биолабораторий на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Кириллову было 54 года. В его послужном списке — должности от командира роты до руководителя отдельной бригады РХБЗ. В 2014 году его назначили начальником Военной академии РХБЗ, а в 2017-м — начальником войск РХБЗ ВС России.

Начальник войск РХБЗ известен своими заявлениями о деятельности зарубежных биолабораторий и их возможной связи с распространением инфекционных заболеваний. За свои трудовые заслуги Кириллов получил звание Героя Труда России и «Золотую Звезду». В списке его наград есть ордена «За заслуги перед Отечеством» второй, третьей и четвёртой степеней, а также «За военные заслуги».

Погибший генерал 17 декабря должен был провести брифинг Минобороны. 7 октября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ сообщил, что киевский режим готовит провокации, чтобы в дальнейшем обвинить Россию в применении отравляющих веществ в зоне спецоперации. В декабре 2023 года Кириллов информировал, что в ходе проведения спецоперации Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.

Взрыв бомбы, в результате которого погиб Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва. Установлено, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. По предварительным данным, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.