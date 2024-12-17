Москва, 17 декабря, 2024, 08:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп будет жестко следовать позиции, предполагающей размещение военных контингентов из стран ЕС на Украине. Об этом заявил 17 декабря вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Сергей Корсун ИА Регнум

О том, что Трамп предложил разместить войска из европейских стран на Украине, ранее сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Войска нужны, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня после предполагаемого перемирия.

«И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жестко. А уже внутри НАТО, внутри ЕС, я уверен, на этот счет будут самые разные точки зрения», — сказал «РИА Новости» Косачев.

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