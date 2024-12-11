Москва, 11 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом предложений по урегулированию, так как достижение мира на Украине не является приоритетом для Киева. Об этом 11 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Давно утративший легитимность якобы руководитель Украины Зеленский ответил избранному президенту США циничным отказом и в очередной раз заявил, что не пойдет ни на какие мирные соглашения без гарантий безопасности, под которыми он понимает членство страны в НАТО», — напомнила спикер МИД.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия готова рассмотреть предложения Трампа и его команды по мирному урегулированию украинского конфликта. При этом дипломат напомнил, что рассмотрение не подразумевает автоматического согласия с инициативами.

«Изучить — не равнозначно согласиться. И всё то, что является абсолютно неотменимым, неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент РФ Владимир Путин«, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Рябков также указал на важность взаимопонимания и уважения к интересам всех вовлеченных сторон при решении конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря Зеленский во время беседы с Трампом в Париже потребовал, чтобы Украине предоставили приглашение в НАТО. Утверждается, что украинский политик озвучил намерение позвонить по этому вопросу действующему американскому президенту Джо Байдену.

Спустя два дня глава киевского режима в очередной раз заявил, что закончить украинский конфликт якобы возможно только принуждением России к миру. По его мнению, для этого нужно сделать Украину сильней, укрепив её армию и передав ей западные дальнобойные системы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря отметил, что в настоящее время переговорных процессов по конфликту на Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Представитель Кремля добавил, что на этом фоне российская спецоперация продолжится до победного итога.