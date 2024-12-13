Москва, 13 декабря, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп придумал, как следить за соблюдением прекращения огня на Украине, если такое будет. Как пишет газета The Wall Street Journal,The Wall Street Journal Трамп считает нужным разместить войска Евросоюза на Украине для «контроля».

Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предложение, по данным журналистов, он озвучил в Париже 7 декабря на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном.

«Трамп заявил, что поддерживает создание сильной, вооружённой Украины, однако выступает против её вступления в НАТО», — указывается в материале.

При этом, как и заявлял уже ранее, Трамп, по данным газеты, снова указал на то, что Европа должна взять на себя основную «заботу» об Украине. США, по его словам, могут оказать поддержку действиям ЕС, но не станут отправлять свои войска.

В материале также утверждается, что Трамп якобы требовал от Европы оказать давление на Китай, чтобы тот в свою очередь «повлиял» на Россию.

Стороны обсуждали возможность введения пошлин на китайские товары как инструмента воздействия на Пекин.

При этом ряд неназванных европейских чиновников заявил изданию, что, по всей видимости, чёткого плана урегулирования на Украине у Трампа нет.

Россия неоднократно отмечала, что любые конфликты заканчиваются за столом переговоров. И Москва открыта для диалога, однако киевский режим и его руководители на Западе делают всё для продолжения украинского конфликта, в частности накачивая Киев оружием и давая разрешения на удары вглубь территории России, что неминуемо приводит к эскалации.

При этом по мере ухудшения обстановки на фронте для ВСУ на Западе чаще обсуждают возможность отправки своих военных на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя такие идеи, заявил, что подобные фантазии только усугубляют обстановку. Он напомнил, что Россия будет реагировать в случае появления западных регулярных войск на Украине, и предостерёг НАТО от таких шагов.