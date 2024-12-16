Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2024, 22:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на нескольких человек. Об этом 16 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео Мужчина, нападавший с ножом на местных жителей

«В Ростове-на-Дону мои коллеги по горячим следам задержали мужчину, нападавшего с ножом на местных жителей», — написала она в Telegram-канале.

Точное количество пострадавших уточняется, добавила представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября в китайской провинции Цзянсу восемь человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом. Поножовщина произошла в профессиональном училище в Исине на востоке страны, уточнило агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.

В одной из школ Краснодара 6 декабря ученик напал с ножом на одноклассников. Прокуратура начала проверку по факту происшествия в посёлке Российском. Напавший на сверстников ученик был задержан. В результате нападения травмы получили пять учеников, у двоих из них лёгкие ранения.