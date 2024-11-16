Цзянсу, Китай, 16 ноября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. В китайской провинции Цзянсу восемь человек погибли, 17 пострадали в результате нападения с ножом в училище. Об этом 16 ноября сообщило передает агентство Xinhua со ссылкой на правоохранителей.

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Поножовщина произошла в профессиональном училище в Исине на востоке страны. Иные подробности инцидента не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября минимум три человека погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённого ножом мужчины в супермаркете Шанхая. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении мужчину 37 лет.

В Сентябре в нидерландском Роттердаме у знаменитого моста Эразма на реке Маас произошло нападении вооружённого двумя ножами неизвестного. В результате погиб один человек, ещё один получил ранения.

На западе германской Вестфалии 30 августа полиция задержала женщину, которая напала на пассажиров автобуса с ножом и ранила пять человек.