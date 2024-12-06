Краснодар, 6 декабря, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Пострадавших в школе Краснодара подростков выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение. Об этом 6 декабря сообщала пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

ИА Регнум Больница

«Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой — на амбулаторное лечение», — уточнили в Telegram-канале оперштаба.

Инцидент произошёл в школе посёлка Российский. По данным оперштаба, всего травмы получили пять учеников, у двоих из них лёгкие ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря ученик напал с ножом на одноклассников в одной из школ Краснодара. Прокуратура Прикубанского округа Краснодара проинформировала, что начала проверку по факту происшествия в посёлке Российском. Напавший на сверстников ученик был задержан.

Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва заверила, что учащимся этой школы окажут всю необходимую помощь, в том числе и психологическую. Она также заявила, что будет проведено педагогическое расследование.

По факту нападения ученика с ножом на одноклассников в одной из краснодарских школ возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности.