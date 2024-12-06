Краснодар, 6 декабря, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Ученик напал с ножом на одноклассников в одной из школ Краснодара, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

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Два человека пострадали, их госпитализировали с колото-резаными ранами.

Нападавший задержан. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Следователи выясняют, зачем ученик носил с собой в школу нож.

Причиной конфликта между учениками стала громкая музыка, которую включил через bluetooth-колонку один из школьников. Он слушал песню «ICE» рэпера Моргенштерна (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Началась ссора, в ходе которой один из учеников выхватил нож и стал наносить удары включившему музыку, а затем и тем, кто пытался его остановить.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре сообщалось, что в одной из школ в Петербурге ученик из Узбекистана ударил другого мальчика ногой в лицо. Директор школы рассказал, что ученик, напавший на другого ребёнка, был отчислен и уехал в Узбекистан. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

В октябре в одном из колледжей в Ханты-Мансийском автономном округе бывший студент напал с ножом на преподавательницу. Женщина оказала сопротивление. Нападавший бежал, позднее его задержала полиция. По словам одногруппников злоумышленника, несколько лет назад эта преподавательница ставила ему двойки, из-за чего тот и был отчислен.