Москва, 16 декабря, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Двоих моряков с потерпевшего крушение в Чёрном море танкера переведут из реанимации, их состояние улучшилось. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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Состояние всех 11 членов экипажа танкера, госпитализированных накануне, врачи оценивают как средней тяжести, сказал Кузнецов журналистам. Моряки продолжают получать необходимое лечение.

«Состояние двоих моряков, эвакуированных вчера с танкера в Чёрном море, улучшилось, они будут переведены из отделения реанимации», — уточнил помощник министра.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-239». Оба судна перевозили мазут. Один из танкеров сел на мель.

В результате ЧП погиб член экипажа корабля «Волгонефть 212». Остальных 13 человек, которые находились на борту судна, эвакуировали. МЧС проинформировало, что по меньшей мере пятерых человек с танкера «Волгонефть-239» удалось спасти. На месте ЧП работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники.

Президент Владимир Путин принял доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова о ситуации в Керченском проливе. Глава государства распорядился создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с крушениями танкеров. Сообщалось, что потерпевшим крушение судам более 50 лет. Председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак ранее заявил, что танкер «Волгонефть-212» мог потерпеть крушение из-за возраста и выхода в море в неподходящие погодные условия. Пресс-служба правительства в свою очередь сообщила, что обследование потерпевших крушение танкеров начнётся, как только погодные условия позволят проводить такие работы.