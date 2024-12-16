Керчь, Крым, 16 декабря, 2024, 11:36 — ИА Регнум. Танкер «Волгонефть-212» мог потерпеть крушение из-за возраста и выхода в море в неподходящие для него погодные условия, заявил председатель Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Леонид Глушак.

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Глушак добавил, что такие суда не предназначены к эксплуатации в зимних условиях. Он пояснил изданию «Газета. ру», что потерпевшему крушение танкеру было 55 лет.

«Волнение на море было больше, чем судно может выдержать. По идее, оно должно было встать на безопасную стоянку», — сказал эксперт. Он предположил, что ЧС могла возникнуть из-за человеческого фактора.

Глушак добавил, что танкеры «Волгонефть» ходят по реке с весны до зимы, после чего их ставят на отстой. По его словам, волнение в море во время крушения было настолько сильным, что другие суда не могли близко подойти к «Волгонефти». Он также отметил, что у экипажа не было гидрокостюмов.

«Безопасность не до конца была соблюдена в части этой. Я думаю, что там много вводных, которые были неправильно интерпретированы и сделаны», — отметил он.

Авария произошла в районе 10:20 мск во время стоянки судна «Волгонефть-239» на якоре напротив мыса Такиль. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в результате шторма потерпели крушение, по информации ГУ МЧС Крыма. Одно из судов село на мель, с него были эвакуированы моряки. Один из 13 членов экипажа погиб.

Владельцами судов, которые потерпели крушение в результате шторма в Керченском проливе, являются пермская компания «Кама шиппинг» и зарегистрированная в Москве «Волгатранснефть», сообщил ИА Регнум источник в отрасли. По данным источника, будут проверены действия капитанов судов во время шторма. Он пояснил, что сомнения вызывает в том числе целесообразность решения оставить во время шторма суда класса «река — море» на якоре, что могло стать причиной ЧП. В Росморречфлоте сообщили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Следственные органы возбудили два уголовных дела, позднее одно из них было переквалифицировано на более тяжкий состав в связи гибелью моряка.