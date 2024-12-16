Краснодар, 16 декабря, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Пять человек спасены с танкера «Волгонефть-239» у побережья посёлка Волна в Краснодарском крае. Об этом 16 декабря сообщила в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

Телеграм-канал «МЧС России»

По данным ведомства, на месте аварии второго танкера «Волгонефть» работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники, им удалось спасти пять членов экипажа с севшего на мель судна. Ранее эвакуацию 14 членов экипажа приостановили из-за непогоды.

Танкер после крушения дрейфовал и сел на мель возле порта Тамань в Чёрном море.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в результате шторма потерпели крушение, одно из судов село на мель. Позднее стало известно, что один из членов экипажа «Волгонефть-212» погиб, а остальных 13 человек, находившихся на судне, эвакуировали.

В Росморречфлоте также отметили, что в результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Следствие возбудило два уголовных дела в связи с признаками нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Кроме того, МЧС сообщало, что глава ведомства Александр Куренков поручил увеличить число спасателей на месте происшествия. Дополнительно прибыли 140 спасателей и 24 единицы техники.