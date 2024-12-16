Москва, 16 декабря, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Обследование потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе начнётся как только погодные условия позволят проводить такие работы, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства РФ.

«Как только позволит погода, начнётся водолазное обследование судов, силами Морспасслужбы Росморречфлота Минтранса России», — отметается в сообщении.

Также отмечается, что в район ЧП прибыли глава Минприроды Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Они займутся оценкой возможных экологических последствий случившегося.

Кроме того, в ближайшее время селекторное совещание по ситуации с танкерами проведёт министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе потерпел крушение танкер «Волгонефть 212» с четырьмя тоннами мазута на борту. Это произошло из-за шторма в Чёрном море в 8 км от берега. Один из членов экипажа погиб, а остальных 13 человек, которые находились на борту, эвакуировали.

Ещё один танкер, «Волгонефть-239», который также перевозил четыре тонны мазута, получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани и село на мель. 16 декабря МЧС России проинформировало, что по меньшей мере пятерых человек с танкера «Волгонефть-239» удалось спасти. На месте ЧП работают более 200 сотрудников и 37 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в связи с крушениями танкеров. Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования. Потерпевшим крушение судам более 50 лет.