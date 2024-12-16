Тбилиси, 16 декабря, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Грузинские власти решили не вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии «в знак уважения» к народам этих стран, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства Грузии.

РИА Новости

Ранее Вильнюс и Таллин объявили о введении санкционных ограничений против Тбилиси. По трисекции попали 20 представителей грузинского правительства, включая премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.

«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — говорится в заявлении пресс-службы исполнительного органа Грузии.

В правительстве отметили, что Тбилиси решило оставаться «в режиме односторонней дружбы» с Литвой и Эстонией, чтобы не нарушать традиционно хорошие отношения между грузинским, эстонским и литовским народами.

В правительстве также считают, что указанные страны имеют наиболее ограниченный суверенитет в ЕС среди всех членов этого содружества. В заявлении подчёркивается, что власти Литвы и Эстонии действуют не в интересах собственного населения, исходя из требований зарубежных администраций.