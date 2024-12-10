Будапешт, 10 декабря, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Венгрия наложит вето, если поступит предложение ввести санкции Евросоюза против главы МВД и других должностных лиц Грузии. Об этом во вторник, 10 декабря, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

Attila Volgyi/Global Look Press

«В последние минуты из Брюсселя поступило совершенно абсурдное предложение ввести санкции против министра внутренних дел Грузии и двух начальников полиции. Это нонсенс, возмутительно, для этого нет никаких оснований. Венгрия категорически против включения грузинских должностных лиц в санкционный список, и если такое предложение поступит, мы, конечно, наложим вето, в этом все могут быть уверены», — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Бочоришвили во вторник совершила свой первый на посту главы МИД зарубежный визит в Будапешт.

Как сообщало ИА Регнум, президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила главу киевского режима Владимира Зеленского за введение санкций против руководителей страны. Он ввёл ограничения против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других политиков. Зеленский призвал западные страны также ввести санкции против должностных лиц Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским «майданом». Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.