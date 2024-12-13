Вашингтон, 13 декабря, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели визовые ограничения против 20 представителей власти Грузии якобы из-за «подрыва демократии». Об этом 12 декабря сообщил Государственный департамент США.

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«Госдепартамент в рамках политики визовых ограничений запретил выдавать визы тем, кто ответственен или причастен к подрыву демократии в Грузии. Нынешние действия распространятся примерно на 20 человек, включая тех, кто работает правительственными министрами и в парламенте, правоохранителями и чиновниками сферы безопасности», — уточняется в сообщении Госдепа.

В ведомстве также подчеркнули, что Вашингтон осуждает акты насилия против протестующих и представителей оппозиции, и пообещали подготовить дополнительные шаги по привлечению к ответственности «подрывающих демократию» в Грузии лиц.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила главу киевского режима Владимира Зеленского за введение санкций против руководителей страны. Он ввёл ограничения против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других политиков. Зеленский призвал западные страны также ввести санкции против должностных лиц Грузии.

В свою очередь министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит вето, если поступит предложение ввести санкции Евросоюза против главы МВД и других должностных лиц Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским «майданом». Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.