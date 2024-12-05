Киев, 5 декабря, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции против грузинских властей, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом он сообщил 5 декабря в Telegram-канале.

Александр Патрин/ТАСС

«Подписал указ, который придаёт силу решению СНБО о санкциях», — указано в публикации.

Зеленский также заявил, что власти Грузии якобы действуют в интересах российской стороны. Глава режима призвал Европу, США и всех остальных действовать с той же «принципиальностью».

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября в Тбилиси активизировались протесты. Это произошло после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в Евросоюз. Также власти отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Позже правительство Грузии заявило, что зачинщики беспорядков установлены. К вечеру 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».

Зеленский вскоре объявил о намерении подготовить санкции против властей Грузии за разгон участников митингов. По его словам, действующее правительство страны подталкивает страну «к явной зависимости от России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это заявление Зеленского. Она предположила, что глава киевского режима решил ввести санкции против Грузии из-за злобы, поскольку страна не повторила судьбу Украины.