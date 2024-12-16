Москва, 16 декабря, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения Новоивановки в Суджанском районе Курской области.

Минобороны РФ

«Десантники-штурмовики, используя складки местности, а также погодные условия для скрытного перемещения, стремительным броском вошли в населенный пункт. После оказания огневого воздействия по противнику с использованием артиллерии и средств БПЛА штурмовые подразделения овладели несколькими строениями в центре населенного пункта и приступили к зачистке посёлка», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как видно на кадрах, на пролегающих через Новоивановку дорогах находятся разбитая техника Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В Минобороны рассказали, что украинские подразделения пытались перебросить резервы, однако они были оперативно уничтожены ВС РФ с помощью ударов артиллерии и БПЛА. Кроме того, при отступлении российским бойцам удалось взять часть военных ВСУ в плен.

Как передавало ИА Регнум, российские войска освободили сёла Дарьино и Плёхово 11 декабря. Позже Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий в этом районе. На следующий день ВС РФ освободили Новоивановку.

По данным на 15 декабря, Вооружённые сил Украины с начала вторжения в Курскую область потеряли на этом направлении 40 860 военных. Также российские бойцы уничтожили 1802 единицы бронетехники, в том числе 241 танк, 1138 автомобилей и другое вооружение.

15 декабря Минобороны показало кадры освобождения российскими войсками Петровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечалось, что корректировку действий военных обеспечивали расчёты БПЛА во взаимодействии с расчётами артиллерии и другими подразделениями. В Минобороны добавили, что в результате активных и решительных действий бойцы ВС РФ установили российский триколор в Петровке.