Москва, 12 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новоивановка в приграничных районах Курской области. Об этом 12 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря армия России освободила сёла Дарьино и Плёхово в курском приграничье. Также были нанесены удары по ряду бригад украинских формирований около Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах сообщили, что ВС России взяли в плен около 500 украинских бойцов за период их нападения приграничные районы Курской области с начала августа.

Telegram-канал «Военное дело» 10 декабря сообщил, что российские военные зашла на территорию приграничного района Сумской области временно оккупированной украинской армией Суджи. Отмечалось, что ВС РФ таким образом могут пытаться обойти с тыла группировку Вооружённых сил Украины в курском приграничье.

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