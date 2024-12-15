Москва, 15 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 400 военных на курском направлении. Об этом 15 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили свыше 400 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия и 10 миномётов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 40 860 военных, 241 танк, 180 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортёров, 1256 боевых бронированных машин, 1138 автомобилей.

Кроме того, ВСУ лишились 314 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семи транспортно-заряжающих машин, 74 станций радиоэлектронной борьбы, 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС противовоздушной обороны, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Вооружённые силы РФ освободили село Новоивановка в Курской области, а 11 декабря — сёла Дарьино и Плёхово.

Перед этим в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ взяли в плен около 500 украинских военных за период их нападения на приграничье Курской области с начала августа.