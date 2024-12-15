Москва, 15 декабря, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры освобождения российскими войсками Петровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

Минобороны РФ

«Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Петровки лесополосы и уничтожили противника в укреплениях. После этого малыми группами с двух сторон штурмовики, двигаясь от укрытия к укрытию, зашли в населенный пункт. Одна из штурмовых групп обошла Петровку, чтобы не дать противнику возможности сбежать», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что корректировку действий военных обеспечивали расчёты БПЛА во взаимодействии с расчётами артиллерии и другими подразделениями. В Минобороны добавили, что в результате активных и решительных действий бойцы ВС РФ установили российский триколор в Петровке.

«В подвалах захваченных домов, где размещались боевики ВСУ, были обнаружены запертые мирные жители, которые были освобождены нашими штурмовиками», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС РФ освободили от украинских боевиков здание городского совета в западной части города Курахово в ДНР и подняли над ним государственный флаг России.

10 декабря армия России освободила село Жёлтое в ДНР. Военные группировки войск «Центр» также нанесли удары по нескольким бригадам украинских формирований в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино в ДНР и отразили восемь контратак противника.

ВС России 9 декабря освободили населённый пункт Благодатное на территории ДНР. Российские войска также поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее, 7 декабря, армия России освободила населённый пункт Берестки в ДНР. До этого в республике были освобождены населённые пункты Пустынка и Сухие Ялы.