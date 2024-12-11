Москва, 11 декабря, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили от украинских формирований населённые пункты Дарьино и Плёхово в приграничных районах Курской области. Об этом 11 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населённые пункты Дарьино и Плёхово», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что также российские военные нанесли удары по ряду бригад украинской армии около Гуево, Лебедевки, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Николаево-Дарьино, Никольского, Новоивановки и Свердликово.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря в российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ взяли в плен около 500 украинских военнослужащих за время их вторжения в приграничные районы Курской области в начале августа.

Telegram-канал «Военное дело» 10 декабря написал, что армия России зашла на территорию приграничного района Сумской области южнее Суджи. Уточнялось, что это может быть попыткой обойти группировку украинской армии в Курской области с тыла.