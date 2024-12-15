Москва, 15 декабря, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Ошибка экипажа рассматривается в качестве одной из причин крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма. Об этом 15 декабря сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в службах морского поиска и спасения.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В районе крушения на расстоянии порядка 7 км от берега сложные метеоусловия, сильный шторм. По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что это одна из основных версий, которую рассматривают. Также крушение могло произойти из-за избыточной нагрузки. Суда проектировали как речные танкеры, которые могут выходить в прибрежную морскую акваторию при спокойной погоде.

Как передавало ИА Регнум, у танкера во время шторма оторвало носовую часть. Он сел на мель возле Керчи. Один из членов экипажа погиб, остальных 13 человек, находившихся на судне, эвакуировали. Один из моряков рассказал, что их поднимали вертолётом, так как буксир не смог подойти.

Танкер «Волгонефть-239» после получения повреждений начал дрейфовать. Он сел на мель возле порта Тамань, в 80 м от берега. На его борту 14 человек. Их эвакуацию приостановили из-за непогоды.

В связи с крушениями танкеров возбудили уголовные дела. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову организовать рабочую группу, отвечающую за спасение попавших в бедствие моряков.