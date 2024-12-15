Москва, 15 декабря, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Бедствие с танкерами в Керченском проливе началось из-за сильных волн. Об этом 15 декабря рассказал матрос с судна «Волгонефть-212» Александр Марченко.

Кадр из видео

«Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты», — приводят его слова «Известия».

Он сообщил, что спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, на которой находился экипаж, но все попытки оказались тщетными.

Марченко уточнил, что позже прилетел вертолёт, который их эвакуировал.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть 212» с 4 т мазута на борту потерпел крушение в Керченском проливе из-за шторма в Чёрном море. ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Кроме того, ещё один танкер, «Волгонефть-239», с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 14 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Президент РФ Владимир Путин принял доклады о ситуации с танкерами от главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Он поручил создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.

В связи с крушениями танкеров были возбуждены уголовные дела. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования. Потерпевшим крушение судам более 50 лет.