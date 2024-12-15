Москва, 15 декабря, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовные дела о крушении танкеров в Керченском проливе и поручил доложить о ходе расследования в центральный аппарат. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба СК.

Сергей Карпухин/ТАСС Александр Бастрыкин

«Следствием будет дана оценка действиям экипажа в сложных метеорологических условиях, а также судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уголовные дела возбуждены в связи нарушениями правил эксплуатации морского транспорта, приведшими к тому, что два судна потерпели бедствие в Чёрном море. Представить доклад поручено руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву.

Согласно данным портала Russianships, танкерам более 50 лет. «Волгонефть-239» находится в эксплуатации с 1973 года, а «Волгонефть-212» — с 1969 года.

Как передавало ИА Регнум, суда пострадали в Керченском заливе 15 декабря из-за шторма. Они перевозили нефтепродукты. У танкера «Волгонефть 212» отломилась носовая часть. Один из членов экипажа погиб, остальных 13 человек эвакуировали. Из них 11 пострадавших госпитализировали.

Танкер «Волгонефть 239», согласно последним данным, сел на мель возле порта Тамань и находится в 80 м от берега. На нём находятся 14 человек, готовится операция по их спасению.

Президент РФ Владимиру Путину доложили о крушении танкеров. Он поручил главе МЧС Александру Куренкову, вице-премьеру Виталию Савельеву и министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову создать рабочую группу, которая будет отвечать за проведение спасательных работ и ликвидацию последствий в случае разлива топлива.