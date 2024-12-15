Керчь, Крым, 15 декабря, 2024, 17:00 — ИА Регнум. С экипажем потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 239» установлена связь. Об этом 15 декабря сообщили в экстренных службах.

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«Экипаж легшего в дрейф судна «Волгонефть 239», по предварительной информации, пока находится на борту», — процитировало «РИА Новости» источник.

Он уточнил, что спасательная операция продолжается.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 декабря танкер «Волгонефть-239» с 4 т мазута получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Судно, на борту которого находилось 15 человек, дрейфовало в сторону Тамани.

Также из-за шторма в Чёрном море потерпел крушение в Керченском проливетанкер «Волгонефть-212». ЧП произошло на расстоянии 8 км от берега. Позднее стало известно, что один из членов экипажа погиб. Ещё 13 были эвакуированы.

Следователи по факту инцидентов возбудили два уголовных дела, одно из которых после гибели человека переквалифицировали на более тяжкий состав. Его будут рассматривать по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по организации спасательной операции. Будет сформирована правительственная рабочая группа во главе с вице-премьером Александром Савельевым, которая займётся также вопросамиликвидации последствий разлива топлива.