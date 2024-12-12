Москва, 12 декабря, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Берлин пока не направлял Москве запрос для проведения телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Так он ответил на вопрос, направляла ли немецкая сторона такой запрос в связи с недавним заявлением Шольца о готовности вновь поговорить с Путиным по телефону.

«Пока нет», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавало ИА Регнум, 12 декабря газета Die Zeit сообщила, что Шольц собирается снова позвонить Путину. По словам немецкого канцлера, это должно быть сделано, «но не стоит питать иллюзий по этому поводу».

15 ноября Шольц позвонил Путину, что стало их первым разговором за почти два года. В ходе беседы российский лидер напомнил ему об условиях РФ, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине, и добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Также Путин назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и подчеркнул, что причиной этого стали недружественные шаги Берлина. Позднее в Кремле сообщили, что Путин с Шольцем «подробно и откровенно» обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

28 ноября Путин заявил, что ряд лидеров стран Запада хочет возобновить контакты с Россией, чтобы обсуждать ситуации на Украине и общеевропейские вопросы, а Шольц стал первым из прервавших молчание. В ходе разговора стороны обменялись мнениями и каждый остался при своём, добавил российский лидер.