Берлин, 12 декабря, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц собирается снова позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом 12 декабря сообщила немецкая газета Die Zeit.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Это (телефонный звонок президенту РФ — Прим. ред.) должно быть сделано, и я сделаю это снова, но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — привело издание слова главы правительства Германии.

Отмечается, что состоявшийся в ноябре телефонный разговор немецкого канцлера с Путиным «возмутил» некоторые из стран Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Шольц позвонил российскому лидеру, что стало их первым разговором за почти два года. В ходе беседы Путин напомнил канцлеру ФРГ об условиях России, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине, и добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Президент РФ также назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и подчеркнул, что причиной этого стали недружественные шаги Берлина. Позднее в Кремле сообщили, что Путин с Шольцем «подробно и откровенно» обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Глава государства 28 ноября заявил, что ряд лидеров стран Запада хочет возобновить контакты с Россией, чтобы обсуждать ситуации на Украине и общеевропейские вопросы, а Шольц стал первым из прервавших молчание. В ходе разговора стороны обменялись мнениями и каждый остался при своём, добавил Путин.