Москва, 28 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего двухдневного визита в Казахстан раскрыл детали недавного телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Hannes P Albert/Global Look Press

Глава государства отметил, что ряд западных лидеров проявляет желание возобновить контакты с РФ и обсудить, как Украину, так и общеевропейские вопросы. Шольц был первым, кто прервал молчание, указал Путин. При этом российский лидер ещё раз подчеркнул, что Москва открыта для контактов с другими странами.

С Шольцем, как указал президент, в основном обсуждалась украинская тема.

«Обменялись мнениями, каждый остался при своём», — сказал Путин.

Олаф Шольц позвонил президенту России 15 ноября. Разговор между состоялся впервые почти за два года. Российский президент напомнил об условиях Москвы, касающихся договорённостей по Украине, и отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.

Путин также в беседе назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и Германией. Он подчеркнул, что это произошло из-за недружественных шагов Берлина.

Как позже сообщил Кремль, Путин и Шольц провели «подробный и откровенный обмен мнениями» по ситуации на Украине. Также условлено, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь.

Шольц в комментарии для СМИ заявил, что разговор был «не очень приятным, но необходимым».