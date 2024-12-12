Киев, 12 декабря, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украина потерпела поражение в вооружённом конфликте с Россией. Такое мнение 12 декабря высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Алексей Куденко/РИА Новости

Депутат рады отметил, что сейчас действующий президент США Джо Байден и американский Госдеп во главе с Энтони Блинкеном усиленно накачивают киевский режим деньгами и вооружениями под предлогом формирования сильной переговорной позиции с Россией, а на самом деле — с целью затянуть вооружённый конфликт ещё как минимум на два года.

«Этот гэп нужен «демократам», чтобы дотянуть до промежуточных выборов в Конгрессе, где они постараются вернуть контроль над палатой и не допустить аудита Украины республиканцами», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Дубинского, всем в этой ситуации безразлично, что срочно согласованные Байденом для Киева 20 млрд долларов не решат вопрос потери последним территории, а также угрозу Днепропетровской области и Сумской области, при том что российские военные уже фактически освободили Донбасс.

На этом фоне всем, и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, и западным союзникам Киева, наплевать и на человеческие потери, как прямые, так и эмиграцию, и, собственно, на Украину, отметил депутат Рады.

«Зеленский борется за своё физическое выживание, а «демократы» — за выживание политическое <…> И кто бы ни выиграл — Украина уже проиграла», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что из-за конфликта с Россией Украина потеряет треть своих территорий и её так и не пригласят в НАТО. По его мнению, этот конфликт можно разрешить только прекращением огня и началом переговоров.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 10 декабря заявил, что Россия сейчас близка к достижению поставленных целей специальной военной операции. По его словам, инициатива на всех участках линии фронта находится у российских войск.

Президент РФ Владимир Путин 9 октября заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.