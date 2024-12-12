Бразилиа, 12 декабря, 2024, 10:23 — ИА Регнум. В результате вооружённого конфликта с Россией Украина потеряет треть своих территорий и так и не получит приглашения в НАТО от США и их союзников. Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ИА Регнум

«Я думаю, что Украина потеряет треть своей территории, но ей будут предложены гарантии безопасности, например, присутствие иностранных войск. Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считают, что украинцев предадут», — сказал он в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

По мнению главы словацкого правительства, украинский конфликт может быть разрешён лишь прекращением огня и началом переговоров, однако Киев дал втянуть себя в такую историю, которая не сможет хорошо закончиться для Украины. Она только потеряет территории, и при этом её так и не пригласят в НАТО.

Фицо добавил, что последствия конфликта с Россией могут крайне серьёзно отразиться на внутренней стабильности украинского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что положение украинской армии на фронте за последние недели резко ухудшилось на фоне успехов Вооружённых сил России. По его мнению, на этом фоне население Украины ощущает «огромную усталость» от конфликта.

Британская газета The Guardian 4 декабря назвала ноябрь худшим месяцем с сентября 2022 года для Вооружённых сил Украины. Отмечалось, что за это время киевский режим лишился территории размером с Нью-Йорк.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 10 декабря заявил, что сейчас Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках фронта принадлежит российским военным.