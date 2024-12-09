Москва, 9 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения вручает медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

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«Их решимость [участников СВО] не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим, и покорить, сломить Россию никому не удастся. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа», — сказал он.

Глава государства также назвал огромной честью для себя вручение наград героям СВО, которые были удостоены звания Героя России.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня Путин отмечал, что Россия добьётся окончательной победы благодаря русскому характеру. Президент РФ подчеркнул, что на фоне этого стране для победы не нужно никакое ядерное оружие.

Глава государства добавил, что в России для победы в спецоперации не нужно проводить дополнительную мобилизацию. Российские войска хотят выдавить противника, а не максимально быстро его разгромить, для чего достаточно патриотично настроенных добровольцев.

Ранее, 9 мая, Путин назвал героями всех участников спецоперации, которые проявляют на фронте стойкость, самопожертвование и самоотверженность и достойны преклонения. Их поддерживает вся Россия, добавил он.