Москва, 10 декабря, 2024, 09:25 — ИА Регнум. На данный момент Россия близка к достижению поставленных целей специальной военной операции (СВО), стратегическая инициатива на всех участках линии боевого соприкосновения у российской армии. Об этом 10 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава СВР напомнил, что на данный момент ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу киевского режима.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [его главы Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — сказал он в интервью российскому журналу «Разведчик».

Как сообщало ИА Регнум, глава Чечни Рамзан Кадыров 9 декабря заявил, что армия России до конца 2024 года добьёт украинские формирования и затем наведёт порядок на освобождённой территории.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию никому не удастся покорить или сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 декабря заявил, что цели российской спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН. Он добавил, что они также полностью соответствуют и принципам ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Российский лидер в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов по вхождению в НАТО. Также для начала переговоров Киеву нужно будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял Путин. Позже глава государства указывал на то, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.